عرفت بلدية سطيف، صبيحة أمس الإثنين، حادثة غريبة تعد الأولى، في أروقة المجلس الشعبي البلدي، حيث قامت البلدية بعملية المزايدة من أجل كراء سوق السيارات، وشارك في العملية 6 متنافسين، غير أنهم لم يقوموا بالمزايدة على مبلغ الكراء المحدد من طرف أملاك الدولة وهو 15 مليار سنتيم، فثارت ثائرة اثنين منهما وأخرج أحدهما سكينا أراد أن يطعن به أحدهم، فيما أخرج آخر سلسلة حديدية من تحت ”القشابية” على طريقة قطّاع الطرق والنصابين، فيما تدخلت قوات الأمن التي استعملت القوة للقبض على الفاعلين. للتذكير، فإن سوق السيارات الذي لم يتم كراءه إلى حد الآن ظل مغلقا منذ العام الماضي بسبب عدم تحصل البلدية على المبلغ المنشود والذي تعدى 22 مليار سنتيم في مرات سابقة.



