أغاض انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة السياحية القلعة بحي فرس عروس بالبليدة السكان الذين يجدون أنفسهم، مع كل نسمة ريح، في ظلام طويل ويجبرون على الشموع أحيانا لـ48 ساعة. والغريب، حسب الضحايا، أنهم حينما اشتكوا تم تبرير الانقطاع بأن الرياح مثلا تسببت في تلامس خيوط الكهرباء مع قطع معدنية، ما جعل هؤلاء يتساءلون ويعلقون على أعوان سونلغاز بالمقولة الشعبية الخالدة القائلة ”إذا عرف السبب بطل العجب”، أي أن معرفة السبب تعني أن الحل موجود، لكن في حال المعنيين، على لسان واحد منهم، تحديد الخلل يعني الظلام وأعطابا في الأجهزة.



