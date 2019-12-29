وجه مدير التربية لولاية برج بوعريريج عقوبة من الدرجة الأولى (توبيخ) لمدير مؤسسة تربوية بتهمة عرقلة العملية الانتخابية، بناء على تقرير رئيس مركز الانتخابات بالمؤسسة المعنية، ثم أصدر قرارا يلغي مقرر العقوبة بعد يومين استجابة لاتصال مندوب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالولاية، الذي عبر عن دهشته لقرار مدير التربية، كون لجنة الانتخابات لم ترسل أي تقرير له، ما يعكس تخبط مدير التربية واستمرار الإدارة في اتخاذ القرارات العشوائية والارتجال في إصدارها، خاصة أن المعني تفاجأ بالعقوبة تصله عبر صندوق الرسائل دون المرور أمام مجلس التأديب وفقا للمعمول به قانونيا.