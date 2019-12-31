كشف عدد من أعضاء مجلس بلدية مهمة في ولاية سوق أهراس الغطاء عن تقاضي زميلتهم في المجلس راتبين شهريا على حساب مديرية ولائية والبلدية. وتساءل الأعضاء عن سبب تستر رئيس البلدية الذي يتولى الإمضاء على راتب هذه الأخيرة في إطار عقود ما قبل التشغيل 12 ألف دينار وآخر عن رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية 50 ألف دينار طيلة سنتين. أعضاء المجلس ما فتئوا يلحون على السلطات فتح تحقيق في التجاوزات وسوء التسيير وتبديد أموال البلدية وعدم الاكتفاء باقتراح مديرية النشاط الاجتماعي استرجاع المبالغ المالية التي تحصلت عليها زميلتهم بعدما رددت على مسامعهم مقولة “إنها من أموال البايلك” ولا دخل لهم فيها.