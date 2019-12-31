كشفت مصادر مقربة من المدرب عبد القادر عمراني أن هذا الأخير استقال من تدريب شباب بلوزداد على خلفية الخلاف الحاد بينه وبين أحد اللاعبين الذي أصبح مدلل أبناء العقيبة. وأضافت المصادر ذاتها أن حجة المدرب أن ذهابه كان نتيجة تعرضه للسب والشتم من طرف أنصار بلوزداد لم تكن سوى وسيلة للمغادرة للالتحاق بفريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي الذي كان يوجد معه في مفاوضات منذ عدة أشهر، بدليل أنه لم تمر سوى سويعات على استقالته من الشباب حتى أمضى في النادي المغربي. يذكر أن عمراني سبق له أن غادر اتحاد بسكرة عام 1996، عندما كان الفريق يتأهب للدخول في تربص مغلق، والتحق بتدريب وداد تلمسان بمجرد الاتصال به.