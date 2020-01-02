لم يجد مسؤول لجنة بالمجلس الشعبي الولائي بالمدية، في سياق مداخلة له في دورة المجلس الرابعة والأخيرة لسنة 2019 حول ملف الاتصالات بما فيه انعدام تغطية الهاتف النقال ببعض مناطق الولاية، سوى مفاجأة حضور الجلسة بقوله: “هل تعلمون أن أولياء العروس المعدة للقران صاروا يشترطون على أهل العريس أو المتقدم لخطبة ابنتهم الإقامة بمناطق يتوفر فيها “الريزو” وتدفق منتظم للأنترنت؟”، تعبيرا منه عن ما أصبح عليه الهاتف النقال ووسائط التواصل من مفصلية في حياة الأشخاص والجماعات في كل حدب وصوب. فلم يجد الحضور بدورهم من رد غير الانفجار تصفيقا وضحكا، وطبعا خشية بعضهم أن يزحف هذا الشرط إلى زوجاتهم وبناتهم وأبنائهم فيزيدهم غرقا في طين العنوسة والعزوبة توحلا وبلة.