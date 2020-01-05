سجلت مدينة تاغيت ببشار في احتفالات رأس السنة الميلادية (صفر) حوادث مرور، بعد المخطط الأمني الذي باشرته الشرطة وأثبت نجاعته، الذي كان بإشراف مباشر من رئيس أمن الولاية وتأطير إطارات المصالح الولائية المختلفة للشرطة، على غرار المصلحتين الولائيتين للأمن العمومي والشرطة القضائية، أمن الحواضر وكذا أمن الدوائر، خاصة المنشأة الأمنية الجديدة (أمن دائرة تاغيت)، حيث لم يتم تسجيل أي حادث مرور جسماني بإقليم اختصاص أمن ولاية بشار، تزامنا وهذه الاحتفالات، على عكس السنوات الماضية.