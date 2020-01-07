تعيش مؤسسة الإذاعة الوطنية، هذه الأيام، حالة غليان غير مسبوقة، بسبب إعلان الإدارة عن إنشاء 6 مندوبيات جهوية لتسيير الإذاعات المحلية، دون المرور على مجلس الإدارة، رغم أن النظام الداخلي للإذاعة لا ينص على ذلك. وصدم العمال بالتنظيم الجديد الذي سيمثل عبئا ماليا جديدا على المؤسسة، في وقت تعاني وسائل الإعلام، خاصة العمومية منها، أزمات مالية خانقة، بالإضافة إلى العبء البيروقراطي، حيث أن العامل سيضطر مستقبلا للمرور عبر ما لا يقل عن 4 مسؤولين قبل الوصول إلى المدير العام.