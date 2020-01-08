اجتهد ابن مدينة بسكرة، سليم صمودي، الذي سبق وأن تقلد منصب وال، في تقديم تصور واقتراحات في كيفية ترقية المدينة، حيث عرض كتابه ”كيف يمكن الارتقاء بمدينة بسكرة”، بدعوة من جمعية موزاييك في قاعة الفكر والأدب. وأسهب أمام حضور نوعي في رسم معالم الرقي بعروس الزيبان التي قال إنها تحتاج لعمليات تهيئة كبرى وتوسيعات وقرارات جريئة والاهتمام بالنظافة وغيرها. لكن الحقيقة التي يتقاسمها الجميع أن ”عروس الزيبان” التي غرقت في صور الترييف والتخلف باتت تحتاج إلى قرارات فعالة في الميدان، دون تمييز، تحارب التجارة الفوضوية التي غزت الشوارع والبنايات غير الشرعية التي استولت على العقار العمومي، وتنظيف المدينة وتشجيرها وإنارة طرقاتها الغارقة في الظلام. فدون ذلك يبقى مجرد حديث تلوكه الألسن.



