تشهد مديرية النقل بتبسة، هذه الأيام، غليانا مرتفع الوتيرة بعد احتجاج مدارس السياقة للمطالبة بتجديد ملفاتهم القاعدية وبطء معالجة الملفات، حيث استمرت الاحتجاجات بالامتناع، بداية الأسبوع، عن إجراء الاختبارات الخاصة بجميع الأصناف. مقابل ذلك، تسربت معلومات أن حالة الغليان جاءت بعدما وقفت الإدارة على فضائح كبيرة في ملف اختبارات رخص السيارات. وهي الوضعية التي دفعت الإدارة لمعالجة هذا الملف الأسود بالعمل على رقمنة جميع الملفات للمدارس القديمة والجديدة. فهل ستحقق وزارة الأشغال العمومية والنقل تحت إشراف الوزير الجديد فاروق شيالي في هذه الوقائع؟



