بعد أن تسترت مصالح ولاية تيزي وزو، أواخر شهر نوفمبر الماضي، على زيارة وزير الفلاحة والتنمية الريفية للولاية، انتهجت المصالح نفسها الأسلوب نفسه مجددا وتكتمت على زيارة وزير الأشغال والنقل، فاروق شيالي، فقد أرسلت دعوة للصحافة جاء فيها “بمناسبة الوضع في الخدمة الشطر الأول من النقل بالمصاعد الكهربائية، يشرفني أن أدعوكم لحضور الحفل الذي سيقام يوم السبت 11/01/2020. التجمع سيكون بمقر الولاية في الساعة التاسعة”. ولم تشر الدعوة على الإطلاق إلى حضور وزير القطاع، وهو ما حرم الكثير من الصحفيين من تغطية زيارة الوزير.