طلب النائب ناصر حمدادوش تدخل وزير الصحة لبعث إنجاز مشروع مستشفى زيامة منصورية على الشريط الساحلي لولاية جيجل، الذي توقفت ورشة إنجازه بسبب عراقيل خارجة عن نطاق المقاولة المنجزة. ودعا النائب لإرسال لجنة وزارية لتسريع عملية ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ الإنجاز وإنهاء كافة الأشغالﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ والمتابعة الدورية لها والتعجيل بإﻋﺪﺍﺩعداد دفتر الشروط والإعلان عن مناقصة التجهيز والإعداد المسبق لعملية التأطير في مختلف الأسلاك، من أجل الدخول الفعلي في الخدمة مباشرة بعد تسليمه.