أخيرا.. ظهر سليم لعباطشة، الأمين العام الجديد للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد غياب طويل، إلى درجة أن الكثير من الجزائريين نسوه. والملفت للانتباه أن ظهور لعباطشة لم يكن من مقر المركزية النقابية في ساحة أول ماي بالجزائر العاصمة؛ وإنما من المنامة عاصمة البحرين، حيث يوجد في زيارة عمل إلى هذا البلد الخليجي. وكان للأمين العام للمركزية النقابية لقاء مع مسؤولي المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ونقلت عنه وسائل إعلام بحرينية ”حرصه على إطلاع الاتحاد العام للعمال الجزائريين على تجربة العديد من مؤسسات مملكة البحرين الرائدة، وذلك من أجل الاستفادة منها”؟!