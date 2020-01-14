فضّل العديد من المواطنين في بسكرة إتباع طريقة جديدة في التعبير عن الانشغالات اليومية؛ فبعدما تحول مقر الولاية إلى مكان مفضل للاعتصام والتجمهر، قام محتجون آخرون بابتكار أسلوب روجوا له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على الصفحات الخاصة ببسكرة؛ ويقضي بالكتابة على قصاصات ورقية وتعليقها على جدران حائط مقر الولاية، وأعطوه اسم ”أين يكمن الخلل”. وتضمن في اليوم الأول شكاوى تخص واقع المدينة وانشغالات الأحياء الغارقة في الأوساخ والظلام، وانشغالات تربوية. والسؤال المطروح: هل تجد هذه الصرخات الحائطية صدى لدى أصحاب القرار بعد قراءتها وتلبية مطالب السكان، أم أنها تبقى مجرد معلقات على أسوار مقر الولاية؟