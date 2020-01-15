صوّت البرلمان التونسي، خلال جلسة عامة، على مساءلة رئيسه، راشد الغنوشي، بخصوص زيارته الأخيرة إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. ودعّم نواب البرلمان بـ122 صوت، مقابل رفض 20 نائبا، وتحفظ 8. وشهدت الجلسة العامة للبرلمان مشادة كلامية وتبادلا للتهم بين كل من رئيسة ”كتلة الحزب الدستوري”، عبير موسى، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس ”كتلة النهضة”، نور الدين البحري، على خلفية مطالبة موسى بإدراج نقطة في جدول أعمال الجلسة تتعلق بمساءلة رئيس البرلمان بخصوص زيارته الأخيرة إلى تركيا، ما دفع رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة ودعا إلى اجتماع برؤساء الكتل. وأثارت زيارة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إلى تركيا، السبت الماضي، جدلا واسعا في تونس، لاسيما وأنها جاءت بعد فشل المصادقة على حكومة الحبيب الجملي الذي رشحته ”حركة النهضة”، وأن لقاءه مع الرئيس التركي جاء في جلسة مغلقة.