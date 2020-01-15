أمر والي المدية، عباس بداوي، لدى وقوفه يوم الإثنين، على وضعية إنجاز مشروع 700 وحدة سكنية من برنامج ”عدل” بموقع ”حوش باب يزيد”، شمالي عاصمة الولاية، مصالح سونلعاز بالتدخل العاجل لعزل خط الضغط العالي المتوسط لموقع إنجاز المشروع من طرف مؤسسة تركية، بعد تأخر دام حولين كاملين في انطلاق إنجاز 200 وحدة، بعدما أرجعت المؤسسة التركية سبب التأخر إلى وقوع أرضية المشروع تحت خيوط الضغط العالي، لذلك جاء تشديد مسؤول الهيئة التنفيذية لتفادي مزيد من التأخر في الإنجاز، عملا بمقولة ”باب الريح سدو واستريح”، حتى لا يبقى هذا المشكل حجة في كل مرة.