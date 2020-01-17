تعرض مواطن من مدينة بسكرة إلى المتابعة القضائية في قضية جزائية وحكم عليه بالحبس لمدة أزيد من أربع سنوات وحجز مركبته، لكن مجلس قضاء بسكرة أصدر حكما يقضي برفع اليد عن المحجوز. المواطن المعني، وبعد استنفاد العقوبة، تقرب إلى المحشر البلدي لاسترداد سيارته لكنه تفاجأ بطلب تسديد مبلغ يفوق 110 ملايين سنتيم، والرقم مرشح للارتفاع بالنظر إلى الإعذارات والزيادات. والمحصلة أن هذا المبلغ يفوق قيمة المركبة. رحلة البحث عن مخرج، كون وضع السيارة في المحشر كان بأمر قضائي واستردادها تم بنفس الطريقة، لم تثمر، ليضيع هذا المواطن في الجري بين الإدارات.