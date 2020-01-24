اعترف المدرب الفرنسي لمنتخب جيبوتي، جوليان مات، بأنه يحمل ذكريات سيئة في الجزائر، لكن ذلك لم يمنعه من الثناء عليها وعلى الجزائريين. وقال هذا المدرب الشاب، الذي سيواجه مع منتخب جيبوتي الفريق الجزائري في تصفيات مونديال قطر لعام 2022: ”لم يكن مروري بالجزائر جيداً على المستوى الرياضي، بعد أن انهزمت مع نادي أتوهو الكونغولي بتسعة أهداف لصفر أمام مولودية الجزائر في كأس إفريقيا للأندية، لكن على المستوى الإنساني، فقد كان كل شيء جميلاً، لأنني وجدت ترحيباً مميزاً وهو ما جعلني أتعلّق بالجزائر”. وبخصوص وقوع منتخب جيبوتي مع ”الخضر” بذات المجموعة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 بقطر، أشار المتحدث ”توقعت أن تضعنا القرعة مع الجزائر، كإحساس جاءني لما يربطني بهذا البلد من مشاعر جميلة”.