عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بوعلام بوعلام، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون القانونية والقضائية، وهذا بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جانفي 2020، وقعه عبد المجيد تبون.

ونص المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 04)، على أن "يعين بوعلام بوعلام مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون القانونية والقضائية".

كما عُين “عبد الوهاب بوكروح مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية”، بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جانفي 2020 وقعه رئيس الجمهورية.