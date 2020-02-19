عاين باحثون من جامعة "هايدلبرغ" الألمانية،أدمغة 48 شخصا باستخدام تقنية الرنين المغناطيسي، للتعرف على تأثير استخدام الهاتف الذكي على البشر، ووجد الباحثون تقلصا في حجم المادة الرمادية في مناطق الدماغ الرئيسية لدى المجموعة المدمنة على استخدام الهواتف.

وأجريت الدراسة، على مجموعتين من الأشخاص، 22 شخصا مدمنا على استخدام الهواتف الذكية، و 26 من غير المدمنين على استخدامها. وفي تفاصيل النتائج، وجد الباحثون تقلصا في حجم المادة الرمادية في مناطق الدماغ الرئيسية لدى المجموعة المدمنة على استخدام الهواتف الذكية، وانخفاضا بمستوى نشاط الدماغ، مقارنة بغير المدمنين من مجموعة الاختبار.

وأظهرت فحوصات أجريت لمدمني مخدرات تغيرات بذات النمط الذي تسببت به الأجهزة الذكية، فالمادة الرمادية تقلصت لديهم أيضا.وبحسب القائمين على الدراسة، فإن الأشخاص الذين يدمنون استخدام الهاتف الذكي أظهروا نسبة أقل من حجم المادة الرمادية في الفص الأمامي والقشرة السفلية، وأجزاء أخرى من الدماغ.

وتعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تقدم دليلا ملموسا على وجود علاقة بين استخدام الهاتف الذكي وحدوث تغييرات بالدماغ.