ارتفع عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري من الأشخاص الطبيعيين و المعنويين لشهر جانفي 2020 مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، حسبما أفاد به أمس الثلاثاء بيان لوزارة التجارة.

وبلغ عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري لشهر جانفي 2020 بصفة شخص طبيعي 15.390 في حين بلغ العدد شهر جانفي من العام الماضي 11.459 أي بزيادة تقدر بـ 34.3 بالمائة.

ويوضح ذات البيان، أنه بالنسبة لحاملي صفة شخصية معنوية لشهر جانفي 2020 فقدر العدد بـ 1.711 في حين بلغ العدد العام الماضي 1.186 مسجل.

وأشار البيان، أن المقارنة لعدد المسجلين الجدد لأخر شهر من السنة الماضية 2019 بأول شهر للسنة الجارية 2020 تبرز نفس النتائج الايجابية، حيث أن عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري لشهر جانفي 2020 بصفة شخص طبيعي بلغ 15.390 مقارنة بـ 7.801 في شهر ديسمبر 2019، أي بنسبة زيادة تصل إلى 97.3 بالمائة.

نفس الشيء، يضيف ذات المصدر، للمسجلين بصفة شخصية معنوية لشهر جانفي 2020 بعدد 1.711 مسجل مقارنة بشهر ديسمبر 2019 والتي كانت تحمل 1.135 مسجل، أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ 50.7 بالمائة بمجموع 17.101 لشهر جانفي 2020 و 8.936 لشهر ديسمبر 2019 ، أي بنسبة ارتفاع إجمالية تقدر بـ 91.4 بالمائة.

من جهة أخرى، أشار البيان، أن المناخ الخصب للاستثمار في الجزائر بدأ اليوم يتجسد من خلال الديناميكية الجديدة للحكومة وبوتيرة جد متسارعة من حيث عدد المسجلين ما ينم عن عودة الحركية التجارية بحجم لم تشهده الساحة الاقتصادية من قبل، وهذا ما تعكسه أرقام المسجلين في السجل التجاري للشهر الأول من السنة الجارية مقارنة بالسنوات الماضية.