تشرفت ”الخبر”، بعد ظهر أول أمس، باستقبال المجاهد الكبير السيد لخضر بورڤعة، الذي فاجأ الجريدة بزيارة مجاملة، شاكرا لطاقمها وقوفه إلى جانبه في الظروف الصعبة التي عاشها مؤخرا، وبدا الرائد في جيش التحرير الوطني متفائلا بمستقبل أفضل للجزائر، كما تعهد بالاستمرار في النضال من أجل جزائر العدل والحقوق والحريات، وأخبر عمي لخضر بأنه يقوم بجولة عبر بعض وسائل الإعلام والتشكيلات السياسية التي تربطه بها علاقات قوية منذ سنوات طويلة، والتي لم تتخل عنه في أحلك الأوقات.