قالت وزيرة الأولمبياد اليابانية إن عقد طوكيو مع اللجنة الأولمبية الدولية يسمح بتأجيل الألعاب حتى نهاية العام، وسط مخاوف من أن يجبر تفشي فيروس كورونا اللجنة الأولمبية على إلغائها.

وردا على سؤال في البرلمان، أوضحت الوزيرة سيكو هاشيموتو: “العقد ينص على إقامة الألعاب في 2020. هذا قد يُترجَم إلى السماح بتأجيلها”. وأكدت هاشيموتو أن حكومة اليابان لا تزال ملتزمة باستضافة الأولمبياد المقرر انطلاقها في 24 جويلية المقبل. وأبلغت البرلمان “نفعل كل ما في وسعنا لضمان إقامة الأولمبياد مثلما هو مخطط له”. وسيكون إلغاء الأولمبياد مكلفا للغاية، حيث أوضحت هاشيموتو أنه تم تخصيص ميزانية تبلغ 1.35 تريليون ين (12.51 مليار دولار) لاستضافة الألعاب، ووفرت الحكومة اليابانية 120 مليار ين لبناء الملعب الأولمبي، و30 مليار ين لإقامة أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة 2020. ووفقا لعقد الاستضافة، تمتلك اللجنة الأولمبية الدولية وحدها حق إلغاء الألعاب.