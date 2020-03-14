أطلقت وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، موقعا إلكترونيا للتحسيس بمخاطر فيروس “كورونا”. ويحوي هذا الموقع

9 نوافذ، كل واحدة منها لها خصوصياتها للتعريف والتحذير من خطورة الفيروس الذي صنفته المنظمة العالمية للصحة بالجائحة العالمية، بعد أن انتشر بشكل رهيب في الكثير من الدول. يذكر أن الجزائر سجلت لغاية كتابة هذه الأسطر 37 إصابة بفيروس كورونا المستجد، شُفي منها 12 حالة، وتوفيت 3 حالات، مع بقاء

22 حالة في المستشفيات تحت الحجر الصحي لتلقي العلاج وتجنب انتقال العدوى بالفيروس.