تفاجأت امرأة تقدمت إلى مؤسسة استشفائية خاصة بالمدينة الجديدة في تيزي وزو، مؤخرا، بمطالبتها بمبلغ 10 آلاف دينار جزائري مقابل خدمة قراءة مضمون نتائج صور إيكوغرافية. المرأة المطالبة بتسديد هذا المبلغ سألت الموظفة بالعيادة الطبية كيف عليها أن تدفع مبلغا كهذا مقابل قراءة معطيات تضمنها صور إيكوغرافية فقط؟ فردت عليها أن “الطبيبة قد كلفت نفسها عناء قراءة مضمون ملفها وتشاورت مع أطباء آخرين حول هذه النتائج وهذا ليس أمرا هينا”، فما كان على على المرأة سوى التسديد. فماذا لو تتدخل مصالح مديرية الصحة بالولاية لمعاينة ما يجري بالعيادات الخاصة؟ حيث أصبح الأمر أكثر من ضروري، كونها أصبحت تستنزف جيوب المواطنين دون أن يكون هناك مقابل من خدمات قيمة.