يناشد المدعو البلبيسي محمد بن مصطفى، وهو فلسطيني الجنسية، وزير العدل حافظ الأختام التدخل لإنصافه بالنظر في طلبه للحصول على الجنسية الجزائرية، كون أبيه تحصل على الجنسية الجزائرية الأصلية عن طريق والدته ذات الأصول الجزائرية. وحسب مصادر مقربة من البلبيسي محمد مصطفى، فإنه تقدم للسفارة الجزائرية بالقاهرة في مصر لاستخراج شهادات ميلاد عادية له ولإخوته وشهادات الجنسية لهم جميعا، لكن قيل له إن هذه الوثيقة تستخرج فقط في المحاكم الجزائرية، فقام أحد أفراد عائلته (زوج خالته) بتقديم طلب لدى محكمة تيزي وزو للحصول على هذه الوثيقة، فقيل له إنها تُمنح للأشخاص الذين يقدمون شهادة ميلاد الابن والأب والجد، وليس لمن قدم شهادة ميلاد الابن والأب والجدة. وتساءل البلبيسي محمد بن مصطفي في الأخير “هل الابن الذي يحمل والده الجنسية الجزائرية لا يحق له أن يحصل على الجنسية الجزائرية هو كذلك؟”.