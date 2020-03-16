في مبادرة لاقت استحسانا كبيرا، زارت فرقة طبية من المؤسسة الاستشفائية بسيدي امحمد بن علي في غليزان بعض مناطق الظل المنسية ببلدية بني زنطيس النائية، حيث خضع السكان الذين يعيشون مرارة الحياة، لفحوصات طبية مختلفة (عامة وطب أسنان) وعلاجات ووخز بالإبر وتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والتحسيس لها، وكذا تمت معاينة النساء الحوامل وتوزيع حبوب منع الحمل، حيث أكد مسؤولو المؤسسة الاستشفائية أن مثل هذه الحملات الطبية ستزور كل مناطق الظل المتواجدة بالمنطقة.