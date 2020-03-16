رغم إلغاء الفعالية الرسمية لإحياء الذكرى السنوية لمجزرة المسجدين في مدينة كرايس تشيرش بسبب تفشي فيروس كورونا، وصل العديد من النيوزيلنديين لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الدموي، حيث تجمع يوم الأحد العشرات من راكبي الدراجات النارية من نادي “تو تانغاتا” أمام مسجد النور في كرايس تشيرش للتعبير عن تضامنهم مع الجالية المسلمة المحلية بطريقة مؤثرة، إذ أدوا رقصة تقليدية لسكان نيوزيلندا الأصليين من قومية ماوري “هاكا”. واستقبلهم إمام المسجد جمال فودة الذي صرح، حسب وكالة “أسوشيتد برس”، بأن الناس من مختلف المعتقدات والثقافات في البلاد يحيون اليوم ذكرى 51 مصليا راحوا ضحية المجزرة الدموية، ويوحدهم أنهم جميعا نيوزيلنديون. وتوافد كثير من السكان إلى مسجد النور لوضع أكاليل زهور عند جدرانه. ونظم مركز المعلومات الإسلامي النيوزيلندي عملية توزيع نسخ من القرآن الكريم مجانا على زوار مركز تجاري في المدينة.