أثار شاب، في العقد الثاني من العمر، حالة هلع ببرج بوعريريج، بعد أن تقدم إلى إحدى العيادات، وخلال عملية الكشف أخبر الطبيبة بأنه عائد من فرنسا، ما تسبب في حالة ارتباك للطبيبة، فحاولت تبليغ إدارتها، لكن الشاب اختفى، لتنطلق عملية البحث عنه من طرف الشرطة والطاقم الطبي حتى ساعة متأخرة من الليل. وأكدت مصادر محلية أن الشاب اعتدى على سيارة إسعاف الحماية المدنية، قبل أن ينقله والده إلى المستشفى، وتبين بعد ذلك أنه عاد من فرنسا في شهر أكتوبر الماضي، ولا علاقة لوعكته الصحية بوباء كورونا. وقد تم تداول أخبار عن قرار متابعته قضائيا، بسبب ما خلقه من حالة استنفار.