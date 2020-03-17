يتفشى فيروس كورونا بصورة كبيرة في معظم دول العالم، لكن تراوحت واختلفت الإجراءات الدولية حسب درجات تفشي الفيروس فيها. لكن كان السلاح الأقوى والأكثر استخداما خلال الفترة الماضية هو “العزلة” التي تقرر الدول أن تفرضها على نفسها من أجل السيطرة على تفشي الفيروس في البلاد، حيث فرضت أكثر من 80 دولة حول العالم عزلة على نفسها ومنعت كل الطيران وحظر السفر بينها وبين أي دولة في العالم للسيطرة على قدوم أي حالات تحمل الفيروس من الخارج أو خروج من يحملونه إلى دول أخرى، حسب ما نشرته مجلة “إيكونوميست” البريطانية وصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.