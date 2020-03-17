تعتزم “أمازون”، أكبر شركة في العالم للتجارة الإلكترونية، توظيف 100 ألف شخص في الولايات المتحدة، في ظل ازدهار أعمال الشركة بعد انتشار فيروس كورونا. وذكرت وكالة “إنترفاكس” أن الشركة الأمريكية تعتزم توظيف أشخاص للعمل في المستودعات وفي خدمة توصيل الطلبات، لأنها تشهد نموا في الطلبات عبر الإنترنت، حيث يفضل الكثيرون البقاء في منازلهم وشراء حاجاتهم عبر الإنترنت. ووفقا للشركة فإن “الكادر” الجديد سيتم تعيينه بدوام كامل وجزئي، وقالت “أمازون” إنها ستزيد من أجور عمالها في الولايات المتحدة بـ2 دولار لكل ساعة، وفي المملكة المتحدة بـ2 جنيه استرليني لكل ساعة، وفي دول أوروبية بنحو 2 أورو لكل ساعة. وخصصت الشركة الأمريكية لهذه الخطط حوالي 350 مليون دولار، كما أشارت إلى أنها ستواصل المشاورات مع الأطباء لضمان سلامة موظفيها.