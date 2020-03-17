طرح موقع “الوقت في لحظات” “time in moments” للبيع كرة البيسبول التي جمعت توقيع الرئيسين الروسي والأمريكي مقابل 54 ألف دولار كسعر أولي قابل للزيادة، لافتا إلى أن الكرة قبل إمضاء الرئيسين لم يكن يتجاوز سعرها 200 دولار. ونشر الموقع عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة جاء فيها: “كرة البيسبول التي وقع عليها بوتين وترامب معروضة للبيع”. ويعرف موقع “الوقت في لحظات” نفسه بأنه موقع لبيع الأشياء الفريدة والنادرة، الموقعة من قبل المشاهير عبر التاريخ. وأضاف أن الكرة يمكن إرجاعها في حال كانت مزورة أو ما إذا كانت تحتوي على أي علامة أخرى غير توقيع الرئيسين.