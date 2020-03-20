أقدمت إدارة وكالة الصندوق الوطني للسكن في سيدي بلعباس يوم الأربعاء على ”تعليق” استقبال المواطنين على مستوى المديرية دون سابق إنذار وإلى أجل غير مسمى، حسب التعليمة الممضاة من قبل مدير مصلحة المستخدمين التي عُلقت عند مدخل البوابة الرئيسية للوكالة التي أرجعت السبب إلى الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا. هذا القرار المفاجئ أثار تذمر العديد من المواطنين ممن تنقلوا إلى مقر الوكالة، خاصة أن إدارة الوكالة لم تتلق أي إشعار رسمي من الهيئات الوصية لاتخاذ مثل هذا القرار. ولم يجد أحد الكهول، ممن كانوا أمام بوابة المديرية، من تعليق على الأمر سوى القول بأعلى صوته ”بلعوها وهنونا”، في إشارة إلى عدم جدوى الإبقاء على أبواب الوكالة مفتوحة دون استقبال المواطنين.



