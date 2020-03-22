حذر العالم الألماني جوناس شميت-شاناسيت، الأخصائي في مجال علم الفيروسات، من أن فترة توقف بطولات ومباريات الكأس في كرة القدم قد تمتد حتى العام المقبل بسبب تفشي فيروس “كورونا”. وقال العالم الألماني في مقابلة تلفزيونية “أنا شبه متأكد من أن مباريات كرة القدم لن تستأنف قبل العام القادم. يمكن بجرأة القول وداعا. ببساطة، إمكانية استكمال الموسم غير واقعية. يمكننا أن نرى ما يحدث في أوروبا وما ينتظرنا”. يذكر أنه تم تعليق جميع البطولات الأوروبية الكبرى بسبب انتشار وباء “كورونا”، إضافة إلى تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا 2020 إلى صيف 2021 وبطولات أخرى. ويعتبر ليفربول المتضرر الأكبر من عدم استكمال مباريات بطولة الإنجليزي الممتاز وإلغائها، حيث يتربع على عرش الصدارة بفارق 25 نقطة عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي حامل اللقب، ويحتاج “الريدز” إلى حصد 6 نقاط فقط في 9 مباريات لحسم اللقب لصالحه، وذلك بعد انتظار طال لمدة 30 عاما.