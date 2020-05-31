تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 6 ملايين شخص، وفقا لإحصاء وكالة "رويترز"، كما تخطت الوفيات في أمريكا اللاتينية وحدها حاجز الخمسين ألفا.

وتكافح دول، أبرزها البرازيل وتشيلي والمكسيك لكبح انتشار الفيروس، الذي وصل لذورته في بادئ الأمر في الصين خلال فبراير الماضي، قبل أن يتفشى على نطاق واسع في أوروبا والولايات المتحدة.

وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 367 ألف شخص في أنحاء العالم، في حين يعتقد البعض أن الرقم أعلى من ذلك، مع قلة الاختبارات وعدم إبلاغ العديد من الدول عن وفيات، سوى المسجلة في المستشفيات فقط.

أما عدد المسجلين المصابين بفيروس كورونا في العالم فقد تخطى حاجز الـ6 ملايين شخص.

الإصابات اليومية في الهند يتجاوز 8 آلاف

سجلت السلطات الهندية اليوم الأحد 8380 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة يومية منذ بداية الوباء، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 182143.

بذلك تحطم الهند لليوم الثالث على التوالي الأرقام القياسية في معدلات الإصابة اليومية، حيث سجلت 7964 حالة ليوم الجمعة و7466 ليوم الخميس.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن حصيلة الوفيات بالفيروس زادت بواقع 193 حالة خلال اليوم الماضي لتبلغ 5164، بينما وصل عدد المتعافين إلى 86984.

وقررت الحكومة الهندية أمس السبت تمديد نظام العزل، توازيا مع تخفيف الإجراءات التقييدية تدريجيا في المناطق التي لا تشهد زيادة في عدد الإصابات بالفيروس.

وفي ما يسمى بـ"مناطق الاحتواء"، حيث يتزايد عدد المصابين، ستظل القيود سارية حتى 30 يونيو. أما المناطق الأخرى، فستبدأ اعتبارا من 8 يونيو الخروج التدريجي من الإغلاق، حيث ستفتح فيها المعابد والمساجد والكنائس والمزارات الدينية أبوابها، كما سيُسمح فيها بفتح الفنادق والمطاعم والمراكز التجارية.

كوريا الجنوبية تسجل 27 إصابة جديدة

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وحالة وفاة واحدة.

وجاء في بيان السلطات، اليوم الأحد: "تم تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11468، كما ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالة واحدة عن اليوم السابق وبلغ 270".

ومن بين الـ27 حالة الجديدة، جاءت 15 حالة لانتقال العدوى محليا، و12 حالة من الخارج.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 7 حالات إلى 10405 حالات.

وخضع ما مجموعه 910822 شخصا لفحوص للكشف عن فيروس كورونا. وظهرت نتيجة اختبار 876060 منهم سلبية (أي غير مصابين)، ويجري حاليا فحص 23294 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى.

حالتا إصابة جديدة في الصين و4 في تايلاند

أظهرت بيانات السلطات الصحية بالصين، اليوم الأحد، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا بنهاية يوم السبت، وذلك مقابل 4 حالات في اليوم السابق له.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية على موقعها الالكتروني أن الحالتين وافدتان من الخارج.

وأظهرت بيانات اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين بلغ 83001، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

وفي تايلاند، أعلن المركز الحكومي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الأحد، عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3081، بينما استقر عدد الوفيات عند 57.

وذكرت متحدثة باسم المركز أن المرضى الجدد كانوا في الحجر الصحي بعد قدومهم من الإمارات وتركيا والسعودية.

وأضافت أن عدد حالات العدوى المحلية تراجعت بدرجة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى أن 80% تقريبا من الحالات الجديدة تخص مواطنين عادوا من الخارج.

وتبدأ تايلاند اعتبارا من غد الاثنين إعادة فتح المزيد من الأنشطة التجارية التي تصنف مخاطرها عادة بين متوسطة ومرتفعة، ومنها دور السينما ومراكز اللياقة البدنية.

في كندا.. الحصيلة تتخطى 90 ألف إصابة

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في كندا 90 ألفا، بينها أكثر من 7 آلاف وفاة، حسب إحصائية نشرتها وزارة الصحة، اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة أنه خلال اليوم الماضي تم تسجيل 772 حالة إصابة جديدة، لتبلغ الحصيلة 90190 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7073 بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة.

وحسب بيانات الوزارة، فإن معظم الإصابات تعود إلى مقاطعتي كيبيك (50651) وأونتاريو (27.533).

286 إصابة جديدة بألمانيا

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 286 إصابة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة جديدة.

وبحسب آخر بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 181482 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات منذ بدء تفشي الوباء في ألمانيا 8500 وفاة.

مصر: 88% من المصابين لا يحتاجون للمستشفيات

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام في مصر، إن 88% من المصابين بفيروس كورونا في البلاد لا يحتاجون لإدخالهم المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية.

وأشار هيكل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، إلى ضرورة أن تكون هناك توعية بكيفية ارتداء الكمامة، موضحا أن العالم بعد أزمة كورونا سيختلف عما قبلها وأنه "سيحتاج البشر إلى إعادة نظر في كثير من الأمور".

واستكمل هيكل قائلا إن "المصرين باتوا يدركون أن هناك دولا تكره مصر وتستمر في بث سمومها وتمويل الإرهاب وتحاول هز الأمن في الدولة المصرية"، مؤكدا أهمية "ألا يشغلنا أحد عن معركتي بناء الاقتصاد ومواجهة كورونا".