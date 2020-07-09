عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اللواء عمر تلمساني قائدا للناحية العسكرية الرابعة، حسبما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

اللواء عمر تلمساني يخلف في هذا المنصب الفقيد حسان علايمية، الذي توفي منذ أيام اثر مرض عضال.

يشار إلى أن هذا التعيين جاء بناء على اقتراح من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، وبعد توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم الرئاسي الذي تم بموجبه إنهاء مهام اللواء عمر تلمساني بصفته قائدا لأركان القوات البرية.