رفضت وزارة الشباب والرياضة الترخيص للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعقد "جمعية عامة عادية في دورة استثنائية" من أجل تحديد صيغة نهاية الموسم الكروي.

وهاجمت الوزارة قرار المكتب الفدرالي لـ"الفاف" باستدعاء جمعية عامة استثنائية واصفة إياه بـ"اختراع قانوني وارتجال".

وأضافت الوزارة في بيانها "إذا كان القصد من هذا الطلب هو عقد جمعية عامة عادية، فإن القانون الأساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يحدد بدقة شروط وكيفيات انعقادها".

وتابع بيان الوزارة "إذا كان القصد من هذا الطلب عقد جمعية عامة استثنائية، فإن المادة 29 الفقرة 6 من القانون الأساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يحدد بدقة اختصاصها في ثلاث حالات دون سواها على سبيل الحصر: تغيير مقر الفاف، تعديل النظام الأساسي، حل الفاف".

وأكدت الوزارة أنه إذا كان الغرض من هذا الطلب هو تنظيم استشارة واسعة مع جميع الفاعلين في عائلة كرة القدم، فإن هذه الاستشارة ممكنة دون الإخلال بالقانون الأساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

كما ذكرت ذكّرت وزارة الشباب والرياضة ببيانها الصادر في 09 جويلية 2020 والذي يقضي بعدم الترخيص باستئناف المنافسات الرياضية في الوقت الراهن، بناءا على توصيات اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كوفيد-19 التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.