التمست، مساء اليوم الإثنين، النيابة العامة بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، عقوبة أربع سنوات سجنا نافذا في حق كل من الصحفي خالد درارني والناشطين السياسيين سمير بلعربي وسليمان حميطوش، إضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار، مع حرمانهم من حقوقهم المدنية والسياسية لأربع سنوات كذلك، حسب ما نقلت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وتم اعتقال الثلاثي بسبب مسيرة نظمت خلال يوم السبت بالجزائر العاصمة شهر مارس الماضي، حيث تم الإفراج عن سمير بلعربي وسليمان حميطوش في 2 جويلية الماضي فيما بقى خالد درارني رهن الحبس المؤقت.