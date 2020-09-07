أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الإثنين، عن إصابة الثنائي رياض محرز وإيميريك لابورت بفيروس كورونا وأن كلاهما تم عزله طبقًا لإجراءات الوقاية المتبعة.

وجاء في بيان رسمي أصدره النادي اليوم، وأكد فيه أن محرز ولابورت لم يظهر أي أعراض من تلك الخاصة بالفيروس التاجي.

وكتب النادي في البيان: "مانشستر سيتي يستطيع التأكيد أن رياض محرز وإيميريك لابورت قد تم اختبارهما ضد فيروس كورونا وظهرت النتيجة إيجابية".

وأضاف: "كلا اللاعبين حاليًا يخضعان للملاحظة في العزل المنزلي بموجب إجراءات رابطة الأندية الإنجليزية والحكومة، وكلاهما لا يظهر أي أعراض".

وأنهى النادي بيانه: "الجميع في مانشستر سيتي يتمنى لرياض ولابورت الشفاء السريع قبل العودة للتدريبات الخاصة بالموسم الجديد".