أمر رئيس وزراء تونس، هشام المشيشي، بفرض حظر التجول في أنحاء البلاد اعتبارا من غد الثلاثاء مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) .

وفي بيان لرئاسة الحكومة، أعطى رئيس الوزراء هشام المشيشي "إذنا لكافة الولاة بإعلان حظر التجول بمناطقهم انطلاقا من يوم الغد"، وذلك في وقت سجلت في تونس أكثر من 5700 إصابة بكورونا في الفترة من 13-16أكتوبر الجاري.

وأوضح البيان أنه خلال اجتماع بقصر القصبة الحكومي بحضور وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية وتمت مناقشة "الوضع الأمني بالبلاد".