تعود مساء اليوم الإثارة والمتعة الكروية بمختلف الملاعب الأوروبية عبر بوابة مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بثماني مباريات تتصدرها القمة بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد على ملعب حديقة الأمراء.

باقي المباريات يستهل فيها نادي برشلونة رحلته لمحو آثار الهزيمة المذلة 8-2 أمام بايرن ميونيخ العام الماضي بلقاء "فرنتسافورش المجري".

ويواجه لاتسيو الإيطالي بوروسيا دورتموند الألماني، أما مواطنه يوفنتوس وبدون نجمه كريستيانو رونالدو ينزل ضيفا على دينامو كييف الأوكراني.

فريق تشيلسي الإنجليزي يلاقي إشبيلية الإسباني، ويحل بروج البلجيكي ضيفا على زينيت سان بطرسبورغ الروسي، ويلتقي رين الفرنسي بكراسنودار الروسي ولايبزيغ الألماني بباشاك شهير التركي.