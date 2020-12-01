كذب رحموني احمد مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبرواقية ما تناولته امس احدى القنوات التلفزيونية عن تشميع 8 آلاف قنطار من الحبوب المستوردة من ليتوانيا.

واضاف ذات المتحدث في تصريح للخبر ان التعاونية بعد أن استلمت هذه الكمية مباشرة من ميناء الجزائر العاصمة قامت بعزل هذه الكمية على مستوى المخزن الرئيسي الكائن يقصر البخاري، جنوبي المدية، في انتظار وصول نتائج التحاليل.

وأعرب عن تفاجأ ادارة التعاونية من هذا الخبر الذي لا أساس له من الصحة، مشيرا أن قرار العزل يبقى إجراء عاديا بالنسبة للإدارة التعاونية تم اتخاذه بعد ان تناهى الى مسامعنا من طرف بعض وسائل الاعلام ان كمية الحبوب المحملة في باخرة من ليتوانيا مشكوك فيها.

وعن نشاط تعاونية الحبوب منذ انطلاق حملة الحرث والبذر، فقد قامت هذه الاخيرة ومنذ شهر اكتوبر الماضي ببيع 68 ألف قنطار من البذور و 15 ألف قنطار من الاسمدة للفلاحين فيما يبقى مخزون مادة العلف للموالين متوفرا بحصة قدرها 155 ألف من الشعير.