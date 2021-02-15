أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح (أسترازينيكا) ضد وباء كورونا كوفيد-19.



وذكرت المنظمة في بيان أنها "أدرجت اليوم نسختين من لقاح أسترازينيكا-اكسفورد ضد كوفيد-19 للاستخدام في حالات الطوارئ، ما يعطي الضوء الأخضر لهذين اللقاحات ليتم طرحهما عالميا من خلال آلية (كوفاكس)"، في إشارة إلى البرنامج الذي يهدف إلى التوزيع العادل للقاحات.



وتشكل جرعات لقاح أسترازينيكا الغالبية العظمى من 337,2 مليون جرعة لقاح تنوي آلية (كوفاكس) التي تقودها المنظمة إلى جانب تحالف اللقاحات (غافي) وائتلاف (سيبي) للابتكار في مواجهة الأوبئة، توزيعها خلال الفصل الأول من العام.



وتنتج الجرعات المخصصة ل(كوفاكس) في معهد الأمصال الهندي "سيروم اينستيتيوت أوف إنديا" وفي كوريا الجنوبية.



وسبق للجنة اللقاحات في منظمة الصحة العالمية أن أوصت باللقاح الأسبوع الماضي لكل من تزيد أعمارهم عن 18 عاما وحتى في الدول التي تشهد تفشيا لنسخ من الفيروس أشد عدوى.



وبالنسبة لمنظمة الصحة العالمية وخبرائها، فإن الهدف من هذا اللقاح في الوقت الحالي يتمثل في الحد من خطورة الوباء وتقليل معدل الوفيات الناجمة عنه، بعدما أودى منذ أكثر من عام بحياة 2,4 مليون شخص.