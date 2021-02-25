اعتبر المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عامر شفيق، اليوم الخميس بأن القرعة الخاصة بنهائيات كاس إفريقيا للأمم 2021 لأقل من 17 سنة التي سحبت أمس الأربعاء بنواكشوط (موريتانيا) أوقعت المنتخب الجزائري في مجموعة ثانية "متكافئة نسبيا" مع أفضلية للمنتخب النيجيري.

وأوضح المدير الفني الوطني قائلا:"أظن أننا وقعنا في مجموعة متوازنة نسبيا. فإذا كانت نيجيريا، وهو منتخب عالمي والمرشح فوق العادة، فإنا نملك حظوظا متساوية مع تنزانيا والكونغو. سنقوم بتحضيرات مناسبة بهدف التأهل للدور ربع النهائي".

ويستهل لاعبو المدرب الوطني محمد لاسات نهائيات كاس إفريقيا للأمم يوم 14 مارس المقبل بمواجهة الكونغو قبل التباري مع تنزانيا (17 مارس) ثم نيجيريا (20 مارس).

وأضاف عامر شفيق:" الأهم في مثل هذه المواعيد تحقيق بداية موفقة، مما يفرض علينا الفوز بمباراتنا الأولى أمام الكونغو، لنتمكن بعد ذلك من تسيير بقية مشوارنا بنجاح. الشيء المؤكد هو أننا سنبذل أقصى ما يمكن لإنجاح مغامرتنا بالمغرب".

وبخصوص التعداد، كشف المدير الفني للفاف، بأن "الفريق الوطني سيكون محروما من خدمات لاعبين اثنين ينشطان بالخارج وهما وسط الميدان الدفاعي لنادي باريس (فرنسا)، إيلان باشا، ومهاجم كوين بارك رانجرس (انجلترا) ريان قلي بسبب الإصابة".

وسيدخل 31 لاعبا من بينهم 14 ينشطون بالخارج في تربص ابتداء من يوم غد الجمعة، والذي يمتد إلى غاية 9 مارس، تاريخ سفر التشكيلة الوطنية إلى المغرب عبر رحلة خاصة.

وبخصوص البرنامج التحضيري للموعد القاري، سيكتفي "الخضر" بمباراتين وديتين أمام كوت ديفوار، يومي 3 و7 مارس بالجزائر، بسبب تعذر منتخب أوغندا الذي تراجع عن تلبية الدعوة في آخر لحظة" حسب ما أكده عامر شفيق في الوقت الذي كانت فيه المديرية الفنية تأمل في تنظيم أربع مقابلات ودية".