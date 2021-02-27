تتواصل عشية اليوم مباريات الأسبوع الخامس عشر من منافسة المحترف الأول والتي يستقبل فيها وفاق سطيف ضيفه أولمبي الشلف، فيما ينزل نادي بارادو ضيفا على مولودية وهران ، قمة هذه الجولة يتصدرها الكلاسيكو بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل بملعب 5 جويلية أما وداد تلمسان فسيلاقي جمعية عين مليلة على أرضية ميدان خليفة توهامي.

الوفاق السطايفي المنتشي بتأهله إلى دور المجموعات من منافسة كأس الكاف، مطالب بالفوز على أولمبي الشلف من أجل استعادة الصدارة مجددا، مواجهة ستكون أمام الأولمبي الذي تعرض لهزيمة قاسية في المواجهة الماضية أمام شبيبة الساورة والتي عجلت بانسحاب المدرب نذير لكناوي.

نادي بارادو لن يكون في مأمن عند لقائه الحمراوة بملعب زبانة وهم الذين يحتلون المركز الرابع ويتطلعون للتقدم أكثر من الريادة، أما فريق " الباك" فعليه تأكيد الفوز الصعب الذي حققه أمام أولمبي المدية.

قمة الجولة 15 يستقبل فيها مولودية الجزائر المتعادل أمام الترجي التونسي، نادي شبيبة القبائل الذي استعاد مجددا نغمة الانتصارات رفقة مدربه دونيس لافان في لقاء يستهدف فيه الطرفان النقاط الثلاث لا غير.

جمعية عين مليلة العنيد لن يفوت فرصة استضافته لوداد تلمسان، لتحقيق نتيجة إيجابية يضيفها إلى رصيد نقاطه الذي وصل إلى 23 ، أمام خصم تنفس قليلا وابتعد عن منطقة الخطر ويسعى لتسلق سلم الترتيب مع كل مباراة يخوضها.