كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه "ليس لديه خطط لإنشاء حزب سياسي جديد وسيدعم الجمهوريين خلال فترة حكم بايدن".



وأضاف ترامب، "على مدى السنوات الأربع المقبلة، سيكون الجمهوريون الشجعان في هذه القاعة في قلب الجهود المبذولة لمعارضة الديمقراطيين الراديكاليين، ووسائل الإعلام الإخبارية المزيفة... وأريدكم أن تعرفوا أنني سأواصل القتال إلى جانبكم".



ووصف ترامب في مؤتمر بولاية فلوريدا التقارير التي تحدثت عن تخطيطه لتأسيس حزب ثالث بأنها "أخبار زائفة".



وقال ترامب "فشل بايدن في أداء مهمته الأولى كرئيس تنفيذي لإنفاذ القوانين الأمريكية. وهذا وحده يجب أن يكون سببا كافيا للديمقراطيين لتكبد خسائر هائلة في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس، وخسارة البيت الأبيض بشكل حاسم بعد أربع سنوات من الآن".