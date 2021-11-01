لا شكَّ أنّ لكل شخص من الناس وضعية نوم معينة يفضلها أثناء استلقائه على السرير، مثل النوم بشكل جانبي أو على الظهر أو حتى على البطن، لكن هل تساءلتم يوماً ما عن أفضل وضعية للنوم؟.



النوم على الظهر أو على الجانبين من أجل العمود الفقري



يقول الطبيب مايكل بروس خبير النوم المعتمد إنّ أفضل وضعية للنوم هي التي يكون فيها عمودك الفقري معتدلاً.



وأضاف بروس لموقع MindBodyGreen أنّ الأمر يعتمد على الوضعية أكثر من موضع النوم؛ فعند الاستلقاء يستجيب العمود الفقري للانحناءات الطبيعية عند الرقبة، ومنتصف الظهر وأسفله.



وأوضح: "لكي تكون هذه الانحناءات في وضعها الطبيعي أثناء النوم، يجب أن يكون الجسم بأكمله مدعوماً، وتتمثل الطريقة الأسهل لتحقيق ذلك في الاستلقاء على الظهر أو على الجنب، في حين أنّ النوم على البطن لا يسمح عادةً باعتدال العمود الفقري".



كما لفت بروس إلى أنَّ وضعية النوم السيئة قد تفاقم أي تعب تشعر به في الظهر والكتفين والرقبة والفخذين، وغير ذلك، إلى جانب التسبُّب في مشكلات أخرى مثل التيبس وبالأخص عند المفاصل.



ويقول بروس: "إنَّ وضعيات النوم المتمثلة بالاستلقاء على الظهر أو على الجانبين تحافظ على الانحناءات الطبيعية في العمود الفقري طوال الليل دون ضغط على الرقبة أو ارتخاء أسفل الظهر أو التفاف منتصف الظهر".



وضعية النوم على الجانب الأيسر



في حين يرى موقع Health Line الطبي أنّ النوم على الجانب الأيسر يتمتع بفوائد صحيّة أكثر من النوم في الوضعيات الأخرى، لأنه يجعل أعضاء الجهاز الهضمي في الجسم متناظرة داخلياً ويسهل من حركتها.



ويقول الموقع إنّ عمل الجهاز الهضمي في الجسم قد يواجه صعوبات خلال ساعات الليل، وبالتالي فإن النوم على الجانب الأيسر سيسهل عمله، إذ إنّ الجاذبية تساعد في التخلص من الفضلات في رحلة تبدأ من القولون الصاعد الموجود على الطرف الأيمن، باتجاه القولون المستعرض الموجود في الوسط، وأخيراً تفريغها في القولون الهابط على يسار الأمعاء، وهو ما يشجعك على الذهاب إلى الحمام عند الاستيقاظ من النوم.



في حين أنّ النوم على الجانب الأيمن سيصعب من رحلة الفضلات كونها ستتم عكس الجاذبية الأرضية.



كما يقول بيل فيش مدرب النوم المعتمد إنّ النوم على هذا الجانب سيجعلك أيضاً شريكاً أفضل في الفراش ويبعد عنك الشخير.



ويضيف فيش أنّ النوم على الظهر مثلاً قد يجعل البعض يشخرون، كما أنه قد يصيب البعض بانقطاع التنفس أثناء النوم بشكل متكرر من 20 إلى 30 مرة خلال ساعة.



النوم على الجانب الأيسر للحامل



أما بالنسبة للحوامل فينصح أيضاً النوم على الجانب الأيسر، إذ يقول موقع Sleep Foundation الأمريكي إنّ النوم على هذا الجانب يحسن تدفق الدم من القلب إلى الجنين والرحم والكليتين، فيما يحافظ أيضاً على ضغط الكبد.



أما إذا شعرتِ بعدم الراحة، فيوصيك الأطباء بالتبديل إلى الجانب الأيمن لفترة قصيرة بدلاً من النوم على ظهرك.



النوم على الجانب الأيسر لمن يعاني الحموضة



عندما ينام الأشخاص المصابون بالارتجاع المعدي المريئي على جانبهم الأيسر، فإنهم يعانون من حالات أقل من حرقة المعدة مقارنة بالنوم على الجانب الأيمن أو على ظهورهم.



لا يقتصر الأمر على زيادة نوبات الحرقة في الجانب الأيمن فحسب، بل تستمر لفترة أطول أيضاً.