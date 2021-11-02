يُستخدم ورق الألمنيوم لتغطية أسطح المطبخ ولفّ الطعام وطهي بعض الوجبات، لكن هل سبق لك استخدامه في غسالة الملابس؟



في تقرير نشرته "مجلة سانتي بلوس" الفرنسية، تقول الكاتبة لورانس أو إن وضع كرة من ورق الألومنيوم في الغسالة يساعد على تنظيف الملابس وصيانتها بشكل أفضل.



وحسب الكاتبة، يكفي وضع كرتين أو 3 كرات من ورق الألمنيوم بحجم كرة التنس في الغسالة عند غسل الثياب لتحقيق المطلوب.



القضاء على الكهرباء الساكنة



تنتج الملابس -خاصة المصنوعة من الأقمشة الاصطناعية- شحنات كهربائية، ويساعد الألمنيوم على امتصاص الكهرباء الساكنة من الغسيل وتنظيف الملابس بكفاءة أكبر.



كما يمكن استخدام كرات الألمنيوم في المجفف لتفريغ الكهرباء الساكنة من الملابس، وتجفيف الغسيل بوقت أسرع.



عندما تكون الملابس في المجفف، تحتكّ ببعضها وتتبادل الإلكترونات، وقد تلتصق ببعضها بسبب التجاذب بين الشحنات الكهربائية المتعارضة. في هذه الحالة، تساعد كرات الألمنيوم على إفراغ الكهرباء الساكنة وتبقي القطع منفصلة أثناء التجفيف.



غسيل أنظف



يساعد الألمنيوم على تنظيف الملابس بشكل أفضل عن طريق إزالة البقع الصعبة. لا داعي للقلق عند وضع الكرات، فالألمنيوم لن يخدش حوض الغسالة ولن يُتلف الغسيل، كما أن هذه الطريقة غير مكلفة، لأنه يمكن استخدام الكرة ذاتها لمدة 6 أشهر.



إليك استخدامات أخرى لورق الألمنيوم



تسهيل كيّ الملابس



يمكن وضع ورق الألمنيوم تحت غطاء طاولة الكيّ، لأن ذلك سيساعد في امتصاص الحرارة وجعل عملية الكي أكثر سهولة.



تنظيف المكواة



لتنظيف سطح المكواة من آثار الجير، يمكن مسح المكواة بورق الألمنيوم، أو وضع ورق الألمنيوم على طاولة الكي ورش قليل من الملح ثم تمرير المكواة لتنظيفها.



تنظيف المقلاة



يمكن استخدام ورق الألمنيوم كإسفنجة لتنظيف المقلاة وأدوات المطبخ الأخرى، إذ يسهل ذلك إزالة البقع والأوساخ المتراكمة.



تلميع أدوات المائدة



إذا كانت الملاعق والشوكات قد فقدت بريقها بسبب تراكم رواسب الجير، استخدمي كرة من الألمنيوم لتنظيفها، وستصبح أكثر لمعانا، مع التخلص من جزيئات الصدأ.