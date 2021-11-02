من بين جميع عروض الأزياء العالمية التي تم اطلاقها مؤخرا في عدة عروض الأزياء حيث عادت الألوان البراقة والمضيئة في صيحات موضة خريف وشتاء 2021، بداية من عرض أزياء بيت الأزياء العالمي بالمين Balmain واعتماده الصريح على اللون الأخضر، مرورًا بعرض أزياء سان لوران Saint Laurent وحضور قوي جدًا للون الأحمر الناري، وأخيرًا دار أزياء غوتشي Gucci وشانيل Chanel وستيلا مكارتني Stella McCartney واعتمادهم الكلي على اللون الفوشيا البراق في عروض أزيائهم.

لكن معهد بانتون العالمي للألوان لم يلحق باللون الأسود ضمن قائمة ألوان الموضة لخريف وشتاء هذا العام! فعلي عكس ما اعتدنا دائمًا على وجود الألوان القاتمة وغير البراقة كدرجات اللون الرمادي والبني والأخضر الزيتوني الغامق ودرجات لون البيج في المعاطف والجواكت الجلدية والبنطلونات القطيفة. هذا العام سيكتسح اللون الوردي الفاقع والأصفر والأزرق والأحمر الناري جميع الملابس والمتاجر وسترجع لنا ألوان الربيع لكنها على هيئة جواكيت جلدية ومعاطف من الفراء..ولهذا سأستعرض لكم اليوم موضة ألوان خريف وشتاء 2021 حسب التقرير العالمي لمعهد بانتون للألوان لعروض أزياء نيويورك خريف وشتاء 2021.

1.الفوشيا:

درجة الفوشيا القوية والواضحة والتي أتوقع بشدة تنسيقها في ملابس السهرة الشتوية والبلوفرات المصنوعة من التريكو، مناسبة جدًا إذا كان الاندرتون الخاص بك زيتوني Olive Skin Tone.

2.البني:

هو لون قريب جدًا من اللون البني الغامق "لون الشكولاتة" مستوحى من جذور الأشجار السافراس التي تزرع في أمريكا الشمالية وشرق آسيا، ونجده بشدة في الإكسسوارات خاصة في الأحذية الشتوية كالبوت والأحذية المسطحة Loafers. بالتأكيد يناسب جميع درجات لون البشرة خصوصًا أصحاب البشرة الدافئة.

3.الأزرق الفاتح المترب :

إذا كنت من محبي الألوان الباستيل الهادئة فبالتأكيد هذا اللون سيكون على قائمة ألوانك المفضلة! فهو مناسب لجميع درجات ألوان البشرة وخصوصًا أصحاب البشرة الفاتحة الذين يمتلكون أندرتون محايد أو بارد وأرى تنسيقه سيكون مميزًا مع اللون البني الذي سبقه في قائمتنا.

4.الأخضر الجني:

أعلم أن اسمه يبدوا غريبًا جدًا حيث أن الترجمة الحرفية له هو "الأخضر الجني"! لكن سبب تسميته بهذا الاسم أنه مستوحى من العفاريت الأسطورية التي ظهرت في الفلكلور الأيرلندي. على أية حال، فالأخضر بجميع درجاته كان معنا في المواسم السابقة بداية من ربيع وصيف 2021، وإذا كنت من محبين لكنك لا تجرؤين على ارتدائها فمن الممكن اعتماده في إكسسواراتك كحقيبة أو خاتم ذهبي فيه حجر كريم بنفس درجة هذا الأخضر وهكذا. مناسب جدًا لأصحاب لون البشرة الحنطية والدافئة والمحايدة أيضًا.

5.الأحمر الغامق:

هو اللون الأحمر الغامق الذي يظهر في شعلة النار لذلك سمي بهذا الاسم!

لون جريء ويعطي إيحاء بالأناقة وبالتأكيد سأقوم باقتناء معطف أحمر من نفس اللون لأنسقه صباحًا مع جينز فاتح وقميص أبيض وحذاء رياضي وليلًا مع بنطلون قماش أسود وبلوزة ستان باللون الأسود أيضًا وبوت بكعب عال. إنه مناسب لجميع ألوان البشرة بمختلف الاندرتون.

6.البني الطيني :

هو لون بني طيني مائل للأصفر مستوحى من لون الطين المجفف عن طريق الشمس وسيكون مدهشًا على أصحاب البشرة البيضاء ذوات الشعر القاتم البني أو مع وجود بعض الخصل الصفراء Highlights في الشعر وأرى تنسيقه مع اللون الأزرق الفاتح المترب سيكون رائعا وأنيقًا جدًا.

7.الوردي الفاتح:

وصفه معهد البانتون العالمي باللون الوردي الرومانسي المحبب! لون رقيق جدًا يتوقع استمراره لربيع وصيف 2022 لأنه لون صيفي بامتياز وكان من المفاجأة وجوده ضمن قائمة ألوان الموضة لهذا الخريف والشتاء.. سيكون تنسيقه رائعًا في السترات والبدلات الرسمية بعيدًا عن اللون الأسود المعتاد وتنسيقه مع اللون الأوف وايت Off- White أو الأبيض سيكون ناعمًا جدًا خصوصًا إذا كنت شقراء وتمتلكين بشرة فاتحة ذات اندرتون بارد.

8.الازرق:

لون أزرق صريح مستوحى من بحر ايجه Aegean Sea وجزيرة ميكونوس باليونان. تنسيقه مع درجات اللون البيج والألوان المحايدة سيجعله ظاهرًا وأنيقة جدًا وأعتقد أننا سنراه في فساتين السهرة والمناسبات كثيرًا هذا الموسم.

9.الأصفر الفاقع:

ثاني أكثر لون لم أتوقعه في قائمة ألوان الموضة لهذا الموسم يعد اللون الوردي، حيث من المتعارف عليه أنه لون صيفيا بامتياز ومن النادر وجوده في فصول الشتاء والخريف. كتب عنه معهد بانتون العالمي للألوان أنه لون محبب وتفاؤلي لأيام الشتاء الممطرة أو المغيمة فوجوده ضمن القائمة يبعث الأمل والتفاؤل وسط الظروف المحيطة. مناسب جدًا للأنرتون الزيتوني Olive Skin Tone وأصحاب البشرة الدافئة.

10.الأزرق البنفسجي:

هو لون أزرق مائل للبنفسجي، ملكي وأنيق ولا يختلف عليه أحد بأنه إضافة في قائمة ألوان هذا الموسم حيث إنه لون مميز وجديد وبالتأكيد ستتسابق العلامات التجارية في استخدامه في مجموعة أزيائهم لهذا الموسم.

ممتاز مع أصحاب البشرة الباردة والشعر الأسود والعيون الملونة Winter Cool Undertone.