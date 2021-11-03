في هذا التقرير سنعرفكم على أبرز الأشياء التي يجب تجنب وضعها في الميكروويف:



1- أكواب وحاويات الستايروفوم



بينما تعتبر حاويات البوليسترين أو الستايروفوم الأمثل لحفظ الأطعمة الأطعمة في الثلاجة، إلا أنها لا تناسب الميكروويف على الإطلاق.



لذا يجب أن تنقل الطعام إلى وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف قبل تسخينه.



2- الأكياس الورقية



هناك أكياس معينة صُممت خصيصاً للاستخدام في الميكروويف، مثل أكياس الفشار لكن فيما عدا ذلك ليس من الآمن وضع الأكياس الورقية في الجهاز.



يمكن أن تطلق الأكياس أو حاويات الطعام الورقية السموم في الأطعمة ويمكن أن تشتعل فيها النيران بسهولة إذا أصبح الطعام ساخناً جداً.



ولا تنسَ أن حاويات الطعام الورقية تلك غالباً ما تحتوي على مقبض رفيع من الأسلاك المعدنية يمكن أن يخلق شرارات ونيراناً قد تدمر الميكروويف فيصبح غير صالح للاستخدام مجدداً.



3- أكياس وحاويات بلاستيكية خفيفة الوزن



قد يكون ذلك بديهياً لكن لا بأس بالتذكير: لا تضع أي نوع من أنواع الأكياس أو الحاويات البلاستيكية في الميكروويف لأنها ستذوب ببساطة.



ينطبق ذلك على حاويات اللبن والجبن المخصصة فقط للتخزين البارد والاستخدام لمرة واحدة.



حتى في حالة عدم ذوبانها ستطلق هذه الحاويات مواد كيميائية سامة تنتقل إلى أطعمتك، إذ تحتوي العديد من الحاويات البلاستيكية على مادة بيسفينول أ أو بيسفينول، وهي مادة كيميائية تم ربطها بالعديد من المشكلات الصحية من السرطان إلى مرض السكري.



كما قد يتسبب حريق داخل الميكروويف بسبب اشتعال الحاوية البلاستيكية وفقاً لما ورد في موقع The Spruce.



4- أكواب السفر



إذا احتجت إلى تسخين قهوتك، فاستخدم كوباً زجاجياً أو خزفياً لتسخين القهوة في الميكروويف قبل سكبها في كوب السفر.



معظم الأكواب والزجاجات مصنوعة من البلاستيك أو الفولاذ المقاوم للصدأ والمخصصة عادة للاستخدام في حالة السفر لا يجب وضعها في الميكروويف.



5- أطباق وأكواب قديمة



إذا كان لديك بعض الأدوات المنزلية القديمة فلا تستخدمها في الميكروويف.



يمكن أن تحتوي هذه الأطباق والأكواب على الرصاص أو مكونات أخرى قد تتسرب إلى الطعام عند تسخينها إلى درجات حرارة عالية. يجب أيضاً تجنب أي أطباق مطلية بالذهب أو الفضة.



6- حاويات مكشوفة



يجب التأكد من تغطية الوعاء الحاوي على الطعام قبل وضعه في الميكروويف إلا إذا كان تنظيف الميكروويف المستمر يستهويك.



سيجعل غطاء الميكروويف المزود بفتحات تهوية حياتك أسهل بكثير إذ لن تضطر لتنظيف الطعام المتناثر داخل الميكروويف في كل مرة.



7- الأقمشة



قد يبدو ذلك غريباً للغاية، لكن انتشرت بعض الصيحات المجنونة التي تقترح تجفيف الأقمشة وحتى الملابس داخل الميكروويف! إذا أردت عدم إتلاف الجهاز الخاص بك تجنب هذا النوع من الصيحات.



8- أطعمة معينة



هناك أطعمة معينة يفضل عدم وضعها في الميكروويف لتجنب حدوث انفجارات أو خروج أبخرة حارقة للعين، نذكر منها:



الفلفل الحار: تجنب وضع الفلفل الحار في الميكروويف؛ لأنه يطلق مادة الكابسيسين التي تتسبب أبخرتها في أذية العين والأنف والرئتين.



البيض بقشره: مع ارتفاع درجة حرارة البيضة، سيحبس البخار ما بين البيضة وقشرتها إلى أن يصل إلى حد تنفجر معه قشرة البيضة.



الفاكهة الكاملة: يمكن أن يتسبب وضع العنب أو الخوخ الكامل أو التفاح أو الكمثرى في الميكروويف في حدوث انفجار عندما يتراكم البخار داخل الجلد أو قد يتسبب في حروق خطيرة عند محاولة فتح الفاكهة الساخنة.



اللحوم المجمدة: إحدى فوائد الميكروويف هي إطلاق حرارة شديدة لإذابة الأطعمة المجمدة وطهيها. لكن تعتبر اللحوم المجمدة من الأطعمة التي يجب مراقبتها بعناية؛ نظراً لأن اللحم عادة ما يكون سميكاً -خاصة اللحم البقري المفروم- ومن الصعب التأكد من أن الحرارة قد وصلت بالفعل إلى الطبقات الداخلية من اللحم.



حليب الثدي المجمد: يعتبر التسخين غير المتساوي أمراً خطيراً ويمكن أن يحرق حلق الطفل.



9- لا شيء على الإطلاق



أخيراً، لا تشغل الميكروويف أبداً عندما يكون فارغاً. في هذه الحالة سوف ترتد الحرارة ويتم امتصاصها في الميكروويف، مما قد يتسبب في انفجار قد ينجم عنه حريق ضخم.